Московский военный округ направил в войсковые части первых призывников

К местам прохождения службы отправились около 300 человек, сообщил замначальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Первая отправка военнослужащих по призыву к местам прохождения службы в количестве порядка 300 человек состоялась в Московском военном округе (МВО) из Областного сборного пункта военного комиссариата Московской области. Об этом сообщил заместитель начальника организационно-мобилизационного управления (ОМУ) МВО полковник Игорь Головач.

"Первые отправки молодого пополнения со сборных пунктов начнутся у нас с 15 октября. Сегодня будет отправлено порядка 300 человек", - сказал он в ходе брифинга, посвященного осеннему призыву граждан на военную службу.

Головач добавил, что мероприятия осеннего призыва были организованы и проведены в установленные сроки во всех регионах округа. Текущая призывная кампания затронет все 19 субъектов РФ, которые территориально находятся в границах Московского военного округа. Норма призыва для всего МВО составляет более 30 тыс. человек, из них для Московской области - более 7 тыс.

По словам замначальника ОМУ МВО, большим спросом призывники округа пользуются в подразделениях специального назначения, воздушно-десантных войск, морской пехоты. Однако ребята будут служить не только в линейных боевых и воинских частях округа, но и в научных и спортивных ротах. В текущую призывную кампанию в спортивные роты будет направлено порядка 200, а в научные - около 160 военнослужащих МВО. Головач подчеркнул, что военнослужащие по призыву в действующие войска для участия в специальной военной операции направляться не будут, а около 95% призывников МВО останутся служить в границах округа.

Как и прежде, все призывники, пребывающие на сборные пункты, будут обеспечены положенными видами довольствия, банковскими и персональными электронными картами. В пути следования к местам несения службы военнослужащие будут обеспечены продовольствием, а воинские команды, срок движения которых составляет более шести часов, будут обеспечены индивидуальными рационами питания.