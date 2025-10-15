Ми-28НМ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж нанес удар авиационными ракетами, отметили в Минобороны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.