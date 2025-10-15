"Гиацинт-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Украинские солдаты покинули поле боя, спасаясь бегством, что способствовало продвижению штурмовиков группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки "Гиацинт-Б" 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в результате успешного поражения огневых точек уцелевший личный состав формирований ВСУ покинул поле боя, спасаясь бегством, что способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений группировки на данном направлении.

Отмечается, что корректировка огня выполнялась операторами беспилотников группировки в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов. Стрельба по целям велась на дистанции более 25 км.