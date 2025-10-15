Расчеты FPV-дронов ВС РФ сбили гексакоптеры ВСУ на красноармейском направлении
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили гексакоптеры ВСУ, не допустив их к позициям российских подразделений на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения тяжелых БПЛА формирований ВСУ разведывательного и ударного типа на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.
Там предоставили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, на которых расчеты воздушного прикрытия подразделений группировки "Центр" ударами FPV-дронов сбили гексакоптеры ВСУ, не допустив их к позициям российских подразделений.