Расчеты FPV-дронов ВС РФ сбили гексакоптеры ВСУ на красноармейском направлении

Российские бойцы не допустили БПЛА противника к своим позициям

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили гексакоптеры ВСУ, не допустив их к позициям российских подразделений на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения тяжелых БПЛА формирований ВСУ разведывательного и ударного типа на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там предоставили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, на которых расчеты воздушного прикрытия подразделений группировки "Центр" ударами FPV-дронов сбили гексакоптеры ВСУ, не допустив их к позициям российских подразделений.