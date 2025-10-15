Танк Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области

Действия бойцов Восточной группировки координировали операторы дронов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Восток" уничтожил опорные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Восток" выявили замаскированные опорные пункты противника и полевой склад боеприпасов в Днепропетровской области. Получив команду на открытие огня, экипаж танка Т-72Б3 нанес поражение по укрепленным позициям и живой силе националистов с закрытой огневой позиции, уничтожив полевой склад боеприпасов", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что действия танкистов координировались операторами беспилотников, которые обеспечили корректировку огня и подтверждение результатов огневого поражения.