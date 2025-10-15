Марочко: ВС РФ взяли под контроль часть домов в Ямполе ДНР

Российские бойцы в том числе заняли здание поселкового совета, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшие сутки взяли контроль над частью домов и поселковым советом в Ямполе Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. <…> Непосредственно в самом Ямполе под наш контроль перешло ряд домостроений, в том числе здание поселкового совета", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что северо-западнее Ямполя российские силы взяли под контроль участок леса, а под огневой контроль - ж/д станцию Медовый.