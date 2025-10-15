ТАСС: бойцы ВС РФ у Алексеевки спасли солдата ВСУ с оторванной рукой

Пленный солдат состоял в штурмовой группе из "отказников" и мобилизованных, которых "решили обнулить"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские военные группировки "Север" оказали первую помощь пленному ВСУ с оторванной рукой у Алексеевки Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады. Пленный просидел в посадках возле Алексеевки более суток с оторванной рукой, прежде чем "северяне" вытащили его и оказали первую помощь. Его запросы к украинскому командованию об эвакуации были проигнорированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что штурмовая группа состояла из "отказников" и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, "командиры решили "обнулить".