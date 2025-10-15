ТАСС: ВС РФ в Харькове уничтожили цех по производству FPV-дронов ВСУ

Для удара использовали "Герань-2", уточнили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Цех по производству FPV-дронов для ВСУ уничтожен в Харькове в результате удара "Герани-2". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Харькове ударом "Герани-2" уничтожен цех по производству FPV-дронов для ВСУ. Дроны поставлялись в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригад и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.