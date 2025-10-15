Марочко: ВС РФ проломили оборону ВСУ на нескольких участках у Дроновки ДНР

Российская армия нанесла сосредоточенные удары по украинским позициям, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Российские бойцы проломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее и юго-восточнее от Дроновки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С начала текущей недели наши войска усилили давление на украинские позиции в районе населенного пункта Дроновка Артемовского района ДНР. В ходе сосредоточенных ударов нашим войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее от населенного пункта и продвинуться вперед", - сказал он.