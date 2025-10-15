Над регионами России за ночь сбили 59 украинских БПЛА

Над территорией Ростовской области уничтожили 47 беспилотников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 17 дронов сбили над Ростовской областью, 12 - над Волгоградской областью, 11 - над Белгородской областью, 9 - над Воронежской областью, 4 - над Республикой Крым, а также по 1 БПЛА уничтожили над Брянской, Курской и Орловской областями, 3 БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.