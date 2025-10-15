ВС РФ вынуждают ВСУ оттягиваться в тыл на правом берегу Днепра

Противник постоянно находится под огневым воздействием российских войск, рассказал врио командира роты с позывным Большой

ГЕНИЧЕСК, 15 октября. /ТАСС/. ВСУ на правобережье Херсонской области находятся под постоянным огневым воздействием ВС РФ, это вынуждает их оттягиваться в тыл. Об этом сообщил ТАСС врио командира роты 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Большой.

"Противник оттягивается на более дальние рубежи, потому что на ближних рубежах мы его достаем. Он именно оттягивается, потому что на первой линии обороны мы его достаем, не даем ему жить спокойно. Противник постоянно находится под огневым воздействием наших сил", - сказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что с помощью дронов-разведчиков российские военные постоянно отслеживают обстановку и видят все перемещения ВСУ.