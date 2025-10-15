"Калашников" поставил в войска партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98

В концерне отметили, что винтовка отличается высокой кучностью стрельбы при использовании снайперских патронов 7Н1 и 7Н14 за счет свободно вывешенного ствола

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил в войска крупную партию высокоточных снайперских винтовок СВ-98, широко используемых в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" направил крупную партию высокоточных 7,62-мм снайперских винтовок СВ-98 заказчику в рамках действующего государственного контракта на 2025 год. Поставка изделия, широко используемого в зоне проведения специальной военной операции, выполнена точно в срок", - говорится в сообщении.

Винтовка была разработана в 1998 году для подразделений специального назначения ВС РФ и правоохранительных органов с целью поражения противника прицельным огнем на дальностях до 1 000 метров.

В концерне отметили, что СВ-98 отличается высокой кучностью боя при использовании снайперских патронов 7Н1 и 7Н14 за счет свободно вывешенного ствола. На ней предусмотрена установка прибора малошумной и беспламенной стрельбы, а также оптических и ночных прицелов благодаря планке Пикатинни, закрепленной на ствольной коробке. Кроме того, винтовка оборудована резервными механическими прицельными приспособлениями и отвечает современным требованиям по эргономике за счет использования ложи из алюминиевого сплава, пистолетной рукоятки из ударопрочного полимера и приклада с регулируемыми щекой, затылком и задней опорой.