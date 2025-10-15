Подполье в Херсонской области сжигает дома сотрудников ТЦК

Место жительства вычислили партизаны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Активисты сопротивления "Русский Херсон" сжигают дома сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

"Партизаны вычислили место проживания одного сотрудника ТЦК в Херсонской области и подожгли его дом", - сказал собеседник.

В августе в пророссийском подполье сообщали ТАСС, что сотрудники ТЦК применяют огнестрельное оружие против жителей Херсонской и Запорожской областей, отметив повышение градуса напряженности между населением и ТЦК.