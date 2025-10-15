ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне проведения СВО

Речь идет об Алексеевке в Днепропетровской области и Новопавловке в ДНР

Кадры освобождения населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки освободили населенные пункты Алексеевка в Днепропетровской области и Новопавловка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.