ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне проведения СВО
09:09
обновлено 09:12
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки освободили населенные пункты Алексеевка в Днепропетровской области и Новопавловка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.