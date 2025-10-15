Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 415 военнослужащих в зоне СВО

Согласно данным МО РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 190 человек

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 415 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 190 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - свыше 175, "Центр" - более 460, на направлении "Восток" - до 290 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области. ВСУ потеряли 7 боевых бронированных машин, зенитный ракетный комплекс, зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ, 10 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и девять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Московка, Петровка, Купянск в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили 5 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Степановка, Иванополье, Северск, Бересток, Кондратовка и Константиновка в ДНР. Противник потерял боевую бронированную машину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Козак", 18 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

"Центр", "Восток" и "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск в ДНР, Владимировка и Новоподгородное в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили два бронеавтомобиля "Козак", пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка в Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы в Днепропетровской области. Противник потерял 2 бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка в Херсонской области, Приморское и Орехов в Запорожской области. ВСУ потеряли 14 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, включая 2 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", а также станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.