Средства ПВО РФ сбили за сутки 142 беспилотника самолетного типа ВСУ

Также были уничтожены восемь управляемых авиабомб

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 142 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 281 беспилотный летательный аппарат, 632 зенитных ракетных комплекса, 25 518 танков и других боевых бронированных машин, 1,6 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 478 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 011 единиц специальной военной автомобильной техники.