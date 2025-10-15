ВС РФ поразили объекты энергетики для ВПК Украины и транспортной инфраструктуры

Также российские войска атаковали места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - говорится в сообщении.