Белоусов: НАТО поддерживает военное присутствие на восточном фланге

Альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии, отметил российский министр обороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. НАТО поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге, активизировала учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны стран.

"Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран", - указал глава Минобороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.