Белоусов: РФ и Белоруссия повышают боевые возможности единой системы ПВО

Ежегодно проводится более 150 совместных мероприятий, половину из которых составляют учения, тренировки и сборы

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия уделяют приоритетное внимание повышению боевых возможностей Единой региональной системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

"Приоритетное внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии", - сказал он.

Глава российского военного ведомства, чьи слова приводятся в тезисах, подчеркнул, что страны совместно укрепляют единое оборонное пространство и осуществляют взаимные поставки продукции военного назначения, а также налаживают кооперацию оборонно-промышленных комплексов двух стран.

Кроме того, отметил министр, ежегодно проводится более 150 совместных мероприятий, половину из которых составляют учения, тренировки и сборы. Их кульминацией стало совместное стратегические учения "Запад-2025", и на совместной коллегии будут подведены его итоги. Белоусов добавил, что также по единому замыслу с учениями "Запад-2025" в Белоруссии прошли маневры в рамках ОДКБ с участием Коллективных сил оперативного реагирования, сил и средств разведки и подразделений материально-технического обеспечения.

Глава Минобороны РФ напомнил, что в целях внедрения опыта специальной военной операции в практику подготовки белорусских военнослужащих 27-28 мая в Минске проведена конференция органов боевой подготовки России и Белоруссии.

"На базе учебно-боевого центра совместной подготовки военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений в Нижегородской области в текущем году подготовлено два усиленных танковых батальона и 49 инструкторов белорусских Вооруженных Сил по различным предметам боевой подготовки", - подытожил он.