Белоусов: Россия год будет придерживаться ДСНВ при условии его выполнения США

Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года, напомнил министр обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия в течение года будет придерживаться центральных количественных ограничений по договору по сокращению стратегических наступательных вооружений при условии его выполнения США. Об этом напомнил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

"5 февраля 2026 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В целях недопущения неконтролируемого роста ядерных арсеналов Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ при условии его выполнения США", - сказал он.