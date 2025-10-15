Белоусов отметил особое значение военной безопасности Союзного государства

Министр обороны РФ отметил, что Россию и Белоруссию объединяет героическое прошлое, общие нравственные и культурные ценности

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Особое значение в условиях проведения специальной военной операции придается обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии и укреплению его военно-технического потенциала. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух государств.

"Сейчас, когда коллективный Запад развязал против нас гибридную войну, российско-белорусское взаимодействие служит примером добрососедских отношений, основанных на уважении и взаимопомощи. В условиях проведения специальной военной операции особое значение придаем обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала", - сказал он в ходе приветственного слова.

Он отметил, что Россию и Белоруссию объединяет героическое прошлое, общие нравственные и культурные ценности. "Одним из важных событий этого года стало празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Белорусский народ, как никто другой, знает, какой огромной ценой она завоевана. Наша общая задача - сохранить историческую правду о событиях тех лет, решительно осуждать и пресекать любые проявления неонацизма, фашизма и экстремизма", - сказал Белоусов.