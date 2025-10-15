Москва и Минск подтвердили готовность противодействовать угрозам безопасности

Приняты важные решения, которые будут способствовать развитию военно-технического потенциала Союзного государства и сотрудничества наших оборонных ведомств, отметил российский министр обороны Андрей Белоусов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия по итогам совместной коллегии военных ведомств подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Завершено очередное заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности", - сказал Белоусов, завершая заседание совместной коллегии министерств обороны.

Он отметил, что "приняты важные решения, которые будут способствовать развитию военно-технического потенциала Союзного государства и сотрудничества наших оборонных ведомств".