Белоусов назвал приоритетное направление взаимодействия РФ и Белоруссии

Речь идет о боевой подготовке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Одним из приоритетных направлений взаимодействия РФ и Белоруссии остается оперативная и боевая подготовка. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, завершая заседание совместной коллегии министерств обороны.

"Одним из приоритетных направлений взаимодействия остается оперативная и боевая подготовка. План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год включает 164 мероприятия по различным направлениям деятельности", - сказал он.

Министр уточнил, что более половины из них предусматривает практическую отработку совместных задач.