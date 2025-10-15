Общественный совет при ФСБ поддержит престиж службы в пограничных органах

Совет наметил конкретные меры информационного и организационного характера, направленных на дальнейшее повышение престижа службы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Общественный совет при Федеральной службе безопасности России окажет поддержку в повышении престижа военной службы по призыву в пограничных органах ФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ по итогам выездного заседания совета.

Военная служба по призыву в пограничных органах была возобновлена в 2024 году на основании закона от 25 декабря 2023 года.

"На наш взгляд, Пограничная служба ФСБ России комплексно и системно подготовилась к возобновлению военной службы по призыву. Благодаря этому военнослужащие положительно оценивают условия, созданные для них в подразделениях", - подчеркнул председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов. По его словам, за время службы по призыву они на практике осознают важность охраны государственной границы, проникаются пограничными традициями, а о высоком уровне доверия со стороны призывников и их родителей свидетельствует поступательный рост количества желающих стать пограничниками.

"Общественный совет наметил ряд конкретных мер информационного и организационного характера, направленных на дальнейшее повышение престижа военной службы по призыву в пограничных органах", - подчеркнул Титов.

На заседании, прошедшем в Центральном пограничном музее ФСБ России, члены совета ознакомились с организацией военной службы по призыву в пограничных органах, обсудили вопросы всестороннего обеспечения призывников, а также приоритетные задачи в области работы с допризывной молодежью. Перед началом заседания они осмотрели экспозицию музея, отметив его роль в сохранении истории пограничных органов и памяти о пограничниках, доблестно защищавших рубежи Отечества.