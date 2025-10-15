ТАСС: новый глава Одесской ВГА ранее работал в СБУ

Решение лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства необходимо рассматривать именно с военной точки зрения, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Назначенный глава военной городской администрации Сергей Лысак ранее работал на руководящих должностях в Службе безопасности Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сергей Лысак, который занял должность начальника военной администрации, значительную часть службы проходил в военной контрразведке, затем работал на руководящих должностях в СБУ", - отметил собеседник агентства.

По его словам, решение лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства необходимо рассматривать именно с военной точки зрения. Так, например, "копии российского паспорта" принадлежат совершенно другому человеку, а сотрудница МВД, которая якобы выдавала справку, уже несколько лет не работает в российских правоохранительных органах.

При этом, добавил собеседник ТАСС, важно отметить, что о решении ликвидировать должность мэра Одессы Владимир Зеленский консультировался с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Лишение гражданства мэра Одессы и создание ВГА

Ранее Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти и лишенного украинского гражданства мэраТруханова.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Ранее петиция в адрес Зеленского с соответствующим требованием меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Автор обращения аргументировал его подачу тем, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у Труханова гражданства РФ.

Труханов опровергает факт наличия у него гражданства РФ. Ранее он сообщал, что решение о лишении его гражданства будет оспорено в Верховном суде Украины, если же это не поможет, то он обратится в Европейский суд по правам человека. Труханов также заявлял, что намерен через США запросить у Москвы подтверждение об отсутствии у него гражданства РФ.