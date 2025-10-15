ТАСС: в Тернополе сотрудники ТЦК будут применять к гражданам оружие

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Тернополе могут начать применять оружие к гражданскому населению. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что сотрудники ТЦК Тернополя ранее сообщили, что будут задействовать боевые подразделения в "информировании жителей".

"Грубо говоря, "людоловы" на западной Украине прямо сообщают, что против гражданского населения будет применяться оружие в случае отказа от мобилизации", - подчеркнул собеседник ТАСС.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники ТЦК (военкоматов) хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Есть факты избиения людей в военкоматах.