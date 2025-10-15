ТАСС: полк ПВО ВСУ, сбивший малазийский Boeing , стоит на дежурстве в Сумах

Основным ЗРК, стоящим на вооружении полка является комплекс БУК советского производства, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. 223-й зенитный ракетный полк ВСУ, дислоцированный в Львовской области, переброшен в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские ресурсы сообщают о нахождении в регионе подразделений 223-го зенитного ракетного полка (ППД г. Стрый, Львовская область)", - отметил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что военнослужащие именно этого подразделения участвовали в провокации с малазийским Boeing 777 в ДНР, а основным ЗРК, стоящим на вооружении полка является комплекс БУК еще советского производства.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Уголовное дело по факту крушения рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года инстанция признала виновными и заочно приговорила к пожизненному заключению трех человек - бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый Олег Пулатов был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.