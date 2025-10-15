Ефрейтор Погоржельский уничтожил пулеметную точку ВСУ в городских боях

Благодаря работе бойца российским штурмовикам удалось занять новые позиции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ефрейтор Павел Погоржельский в ходе захвата опорных пунктов в многоэтажках одного из населенных пунктов из гранатомета уничтожил пулеметную точку ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Ефрейтор Погоржельский, получив задачу уничтожить противника, выдвинулся на наиболее выгодную позицию. Скрытно добравшись до огневой точки, Павел верно рассчитал расстояние до цели и прицельным выстрелом из ручного гранатомета уничтожил вражескую позицию вместе с пулеметным расчетом противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате российским штурмовикам удалось занять новые позиции.

В ведомстве также рассказали о действиях разведчика, ефрейтора Иван Морощука, благодаря которому был уничтожен опорный пункт ВСУ. "Заняв выгодную позицию, ефрейтор Морощук выявил численность личного состава, техники и вооружения врага. Оперативно используя средства связи, Иван Морощук передал всю информацию и координаты вражеского опорника артиллерийскому подразделению", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что огнем артиллерии украинский опорный пункт был уничтожен вместе с личным составом.