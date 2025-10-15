Марочко назвал один из самых успешных для ВС РФ участков фронта за месяц

Им стало Серебрянске лесничество, освобождение которого позволило армии России подойти к Северску ДНР, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Серебрянское лесничество, расположенное на стыке Луганской и Донецкой народных республик, стало одним из самых успешных участков фронта у армии РФ в минувшем месяце. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, его освобождение позволило российским бойцам развить наступление, в том числе на Северск в ДНР.

"Касаемо Серебрянского лесничества, то за истекший месяц это самый результативный участок у наших войск. Более того, мы не только выбили украинских боевиков с Серебрянского лесничества и Кременских лесов, но и продвинулись в юго-западном направлении. В целом, мы даже подошли с этого направления к Северску", - сказал он.

Марочко уточнил, что российские силы продолжают зачистку территории Серебрянского лесничества от "опасных боеприпасов, которые оставляли украинские боевики". "Естественно это [освобождение Серебрянского лесничества] немножко облегчило ситуацию для жителей прифронтовой Кременной [в ЛНР] и, естественно, ее окрестностей. Но в целом говорить о том более-менее безопасном положении в Кременной можно будет, когда мы возьмем населенные пункты Северск и Красный Лиман [в ДНР]. Вот еще оттуда, к сожалению, украинские боевики наносят удары и, естественно, наши граждане страдают", - отметил собеседник агентства.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС, что российские штурмовики после зачистки Серебрянского лесничества развивают наступление в направлении Красного Лимана (украинское название - Лиман) и Северска. Северск стратегически важен для ВСУ, поскольку он защищает важный путь на Красный Лиман и Славянск в ДНР, которые до сих пор контролируются Киевом.