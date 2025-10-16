Марочко: силы РФ наступают у Алексеевки фронтом шириной около 30 км

Российские военнослужащие продолжают освобождение района, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Армия России наступает у Алексеевки Днепропетровской области на фронте шириной порядка 30 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В данном районе - у Алексеевки [Днепропетровской области] - мы продвигаемся на очень широком участке фронта, порядка 30 км. Сейчас наши военнослужащие не останавливаются на достигнутом и, естественно, продолжают освободительные действия", - сказал он.

О взятии Алексеевки в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 15 октября. Как ранее сообщал ТАСС Марочко, освобождение Алексеевки позволяет силам РФ формировать буферную зону на стыке с Запорожской областью.