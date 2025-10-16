Командир Воронин: ВСУ отступили из Московского в многоэтажки Димитрова в ДНР

У противника не остается ни единого шанса закрепиться, отметил он

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинская группировка в селе Московское отступила в многоэтажки Димитрова в ДНР, рассказал ТАСС командир подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск "Центр" Виктор Воронин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда российская армия активно наступает, а мы активно наступаем, противнику не даем ни единого шанса закрепиться на нашей земле. Поэтому они отступали [из Московского], уходили в многоэтажки Мирнограда (Димитрова - прим. ТАСС), не задерживаясь в домах", - рассказал командир.

Он подчеркнул, что 60-70% успеха - это активное развитие беспилотного направления на этом участке фронта, что, по словам командира, и вынудило ВСУ покинуть территорию населенного пункта.

13 октября в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Московское в ДНР.