ВСУ потеряли 3 станции Starlink и 23 БПЛА от действий группировки "Запад"

Также российские бойцы поразили 35 тяжелых квадрокоптеров противника, 7 минометов противника и 4 робототехнических комплекса

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за сутки уничтожили 23 беспилотника самолетного типа, 3 станции Starlink и 35 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 управляемые авиационные бомбы, 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 35 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы, 23 пункта управления беспилотной авиацией, 3 терминала спутниковой связи Starlink, 4 полевых склада боеприпасов противника", - сказал Бигма.

Он также отметил, что силами группировки было уничтожено семь минометов противника и четыре робототехнических комплекса.