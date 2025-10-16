Крымские десантники уничтожили 666 солдат ВСУ при освобождении Курской области

Российские бойцы ранили более 1 тыс. военных противника, сообщило Минобороны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Подразделение крымских десантников ликвидировало 666 и ранило порядка 1 тыс. украинских военных с помощью ударных беспилотников при освобождении Курской области. Об этом рассказали российские военные в видео от Минобороны РФ.

"Около тысячи "трехсотых" бойцов было с украинской стороны. Это за курское направление, не за все время. Красивое число: 666 "двухсотых" было насчитано. По технике, честно, уже не помню. Около 20 танков, более 50 ББМ (бронемашин), СПГ (станковые противотанковые гранатометы), минометов просто куча. Статистика роты не стоит на месте, она постоянно растет", - сказал командир разведывательного подразделения с позывным Арбат.

В Минобороны отметили, что операторы БПЛА крымских десантников демонстрируют высокий профессионализм и эффективность, поражая цели противника, нарушая его логистику и отражая контратаки.