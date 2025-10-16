Боец Милоха: ВСУ в днепропетровской Алексеевке вели огонь из-за спин гражданских
02:02
ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области вели огонь из-за спин мирных жителей, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Милоха.
"Столкнулись с тем, что противник прикрывается мирными. Это видели, убедились в этом. Где-то в окошко ставят, как щит", - сказал военнослужащий.
Он пояснил, что такая тактика позволяла украинским солдатам вести огонь из домов без страха ответного удара.
15 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.