Боец Милоха: ВСУ в днепропетровской Алексеевке вели огонь из-за спин гражданских

Солдаты ВСУ иногда ставят мирных жителей к окну, как щит, заявил военнослужащий

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области вели огонь из-за спин мирных жителей, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Милоха.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Столкнулись с тем, что противник прикрывается мирными. Это видели, убедились в этом. Где-то в окошко ставят, как щит", - сказал военнослужащий.

Он пояснил, что такая тактика позволяла украинским солдатам вести огонь из домов без страха ответного удара.

15 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.