Боец Ниндзя: в штурмовых группах ВСУ в Алексеевке были бывшие заключенные

Некоторые пленные говорили, что "пришли из лагерей", добавил штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Бывшие заключенные входили в состав украинской группировки в населенном пункте Алексеевка Днепропетровской области, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Ниндзя.

"В населеннике Алексеевка нам приходилось слышать, что там присутствуют заключенные. Наши товарищи видели там уже на погибших всякие наколки, как говорится, тюремного значения. Некоторые товарищи брали пленных, которые им говорили, что они пришли из лагерей", - сказал военнослужащий.

15 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области.