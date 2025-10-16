ВС РФ за сутки уничтожили 2 станции Starlink и 12 пунктов управления БПЛА ВСУ

Противник также потерял до 290 военнослужащих, 2 бронетранспортера, буксируемую гаубицу, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта боепитания

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск за сутки уничтожили две станции Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял до 290 военнослужащих, 2 бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину, буксируемую гаубицу, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 2 пункта боепитания, 2 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.