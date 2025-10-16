ТАСС: Киев перебросил под Сумы разведбатальон с донецкого направления

Также, по данным силовиков РФ, украинский 33-й отдельный штурмовой полк "готовится к наступательным действиям"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ВСУ перебросили в Сумскую область 53-й отдельный разведывательный батальон с донецкого направления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник продолжает восстанавливать боевой потенциал, утраченный в результате безуспешных штурмовых действий. Для его восстановления командование ВСУ перебросило с донецкого направления 53-й отдельный разведывательный батальон", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "также завершил восстановление боеспособности 33-й отдельный штурмовой полк за счет принудительно мобилизованных и бывших заключенных, который готовится к наступательным действиям".