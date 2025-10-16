Боец Аякс: ВСУ используют "дроны-ждуны" для атак на гражданский транспорт

Оператор расчета БПЛА Zala группировки войск "Днепр" рассказал, что "матка" несет несколько FPV-дронов, на высоте их скидывает", аппарат опускается в лесополосу и ждет цель

ГЕНИЧЕСК, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять "дроны-ждуны", которыми из засады атакуют автомобили мирных жителей. Об этом ТАСС сообщил оператор расчета БПЛА Zala группировки войск "Днепр" с позывным Аякс.

"Сейчас противником активно применяются FPV-дроны, ждуны так называемые. "Матка" несет несколько FPV-дронов, на высоте их скидывает. Дрон "встает" в лесополосу, либо где-то в другом месте, и просто ждет цель. Увидели машину - гражданскую, военную - не важно, дрон поднимается и наносит удар", - объяснил боец.

Аякс добавил, что действия "дрона-ждуна" корректирует оператор ВСУ.