Марочко: ВС РФ ведут ожесточенные бои в Северске ДНР

Российские бойцы стремятся закрепиться по северной части населенного пункта, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ведут очень ожесточенные боестолкновения у Северска Донецкой Народной Республики, Киев сопротивляется и усиливает группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас идут очень ожесточенные боестолкновения в районе населенного пункта Северск. Наши военнослужащие пытаются закрепиться по северной части данного населенного пункта", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что ВСУ "очень активно сопротивляются" у Северска и в самом городе. "Также хочу отметить, что сейчас есть небольшое продвижение наших военнослужащих как с востока, так и с юга данного населенного пункта, но украинское командование также направляет дополнительные силы и средства для того, чтобы стабилизировать линию боевого соприкосновения", - отметил Марочко.