Марочко: с начала года дезертировали порядка 160 тыс. солдат ВСУ

Эту проблему в рядах украинской армии пытаются решить за счет заградотрядов, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. солдат ежемесячно пополняют ряды Вооруженных сил Украины, 98% из них в течение нескольких месяцев гибнут или получают тяжелые увечья, в рядах ВСУ также отмечается повальное дезертирство. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, с начала года в зоне СВО дезертировали 160 тыс. украинских солдат.

"Касаемо самовольного оставления частей в вооруженных формированиях Украины, то сейчас уже не скрывают даже [украинские] военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения, так называемые медийные персоны из числа националистов, которые честно и откровенно говорят, что цифры ужасающие. Если верить тому, что они говорят, то только за сентябрь дезертировало с украинской армии порядка 20 тыс. украинских боевиков. Опять же, если верить данным, которые приводятся более-менее [украинскими] официальными лицами, то набирают в украинскую армию порядка 30 тыс. [человек] в месяц. То есть, фактически остается только 10 тыс., которые отправляются на линию боевого соприкосновения. Есть еще цифра: 160 тыс. [дезертировавших] с начала текущего года. То есть, это очень внушительные цифры и, естественно, всю эту нехватку нужно компенсировать. По этой причине сейчас идет ужесточение так называемой бусификации", - сказал он.

Марочко добавил, что пополнение рядов ВСУ за счет мобилизованных солдат существенно не влияет на численность украинской армии. "Поскольку те, кто был бусифицирован, практически не выживают на линии боевого соприкосновения. 98% из тех, кто был бусифицирован: они либо получают серьезные увечья, либо погибают на линии боевого соприкосновения в течение пары месяцев. Причем это не мои данные, а опять же данные, которые приводят с той стороны", - сообщил он.

Военный эксперт отметил, что проблему с дезертирством в рядах украинской армии пытаются решить за счет заградотрядов. По словам Марочко, в заградотряды все чаще стали попадать молодые "высоко мотивированные граждане" из украинских националистических батальонов, которые находятся на "относительном удалении" от линии боевого соприкосновения, однако вместе с тем "очень внимательно следят за тем, чтобы бусифицированные граждане не покидали тех позиций, на которые они были заброшены". Кроме того, в заградотряды также стали попадать иностранные наемники, которые "не имеют никаких морально-этических принципов" и выполняют все приказы командования.