Боец Дроботов: тела погибших солдат ВСУ минируют нацисты
01:01
ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Нацисты, которые находятся в рядах ВСУ, занимаются минированием тел погибших украинских военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Александр Дроботов.
"Есть у них там упоротые <...> нацисты, которые этим [минированием тел] занимаются. Солдат, простой мужик, этого делать не будет", - рассказал замкомандира батальона.