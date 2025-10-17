Боец Дроботов: тела погибших солдат ВСУ минируют нацисты

По словам военнослужащего, "простой мужик" не стал бы этого делать

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Нацисты, которые находятся в рядах ВСУ, занимаются минированием тел погибших украинских военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Александр Дроботов.

"Есть у них там упоротые <...> нацисты, которые этим [минированием тел] занимаются. Солдат, простой мужик, этого делать не будет", - рассказал замкомандира батальона.