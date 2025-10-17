МО РФ: бойцы "Севера" успешно нейтрализуют попытки ВСУ пересечь границу

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Утес"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Северной группировки войск успешно отражают попытки противника пересечь государственную границу России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие успешно нейтрализуют попытки отдельных подразделений противника пересечь государственную границу Российской Федерации. Используя современные стрелковые системы, включая пулеметы и автоматические гранатометы, они эффективно пресекают действия противника, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении.

Военное ведомство также опубликовало кадры боевой работы расчетов гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Утес" 352-го мотострелкового полка группировки войск "Север".