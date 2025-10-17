ТАСС: из-за дефицита квадроциклов ВСУ применяют под Сумами микроавтобусы

Этот вид транспорта еще более уязвим для дронов, отметили силовики РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ВСУ используют для переброски личного состава микроавтобусы из-за дефицита пикапов и квадроциклов в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в ВСУ назревает дефицит легкого транспорта (пикапы и квадроциклы) для оперативной переброски личного состава на позиции. Все чаще для этого задействуют медлительные грузовики и микроавтобусы, которые еще более уязвимы для дронов", - сказал собеседник.

В ВС РФ активно применяется легкий транспорт, так как он более маневренный. В 2025 году ВС РФ получили 22,7 тыс. мотоциклов, квадроциклов и багги, планируется передать до конца года еще 12 тыс.