ТАСС: из-за дефицита квадроциклов ВСУ применяют под Сумами микроавтобусы
03:58
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. ВСУ используют для переброски личного состава микроавтобусы из-за дефицита пикапов и квадроциклов в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
"На сумском направлении в ВСУ назревает дефицит легкого транспорта (пикапы и квадроциклы) для оперативной переброски личного состава на позиции. Все чаще для этого задействуют медлительные грузовики и микроавтобусы, которые еще более уязвимы для дронов", - сказал собеседник.
В ВС РФ активно применяется легкий транспорт, так как он более маневренный. В 2025 году ВС РФ получили 22,7 тыс. мотоциклов, квадроциклов и багги, планируется передать до конца года еще 12 тыс.