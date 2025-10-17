Марочко: ВС РФ более чем на 1 км продвинулись вдоль реки Лиман на Харьковщине

Успехи армии России позволили улучшить тактическое положение и расширить зону контроля в этом районе, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ в ходе успешных боев у Боровской Андреевки Харьковской области более чем на 1 км продвинулись вдоль реки Лиман и закрепились на новых позициях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после освобождения 13 октября Боровской Андреевки российские бойцы развивают успех в северо-западном, западном и южном направлениях.

"Успехи ВС РФ позволили улучшить тактическое положение и расширить зону контроля в данном районе. Так, в результате прорыва оборонительной линии противника российские передовые отряды продвинулись более чем на 1 км вдоль реки Лиман и закрепились на новых позициях", - сказал он.