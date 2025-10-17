ВС РФ уничтожили живую силу и дроны ВСУ на краматорско-дружковском направлении

В Минобороны отметили, что мотострелки дивизии ликвидировали гексакоптер R-18 "Баба-яга" противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) с боевиками, орудие М101, автотранспорт, а также дроны ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО операторами БПЛА разведки 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен ПВД вместе с военнослужащими ВСУ. После обнаружения цели координаты были переданы расчету 152-мм орудия "Мста-Б". В результате нескольких попаданий артиллерийских снарядов ПВД вместе с живой силой противника был успешно уничтожен на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что также мотострелки дивизии ликвидировали гексакоптер R-18 "Баба-яга" противника.

Кроме того, на данном направлении бойцы 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили наземный робототехнический комплекс и замаскированное 105-мм орудие М101 ВСУ.

В министерстве также рассказали о боевой работе на краматорско-дружковском направлении 71-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск. "Был обнаружен и уничтожен прямым попаданием ударного дрона противник на автотранспорте, перемещавшийся к передовым позициям", - сообщили там. Также операторами БПЛА группировки была уничтожена антенна управления беспилотниками ВСУ.