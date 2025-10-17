ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО

Это Тихое, Боровская Андреевка, Песчаное, Московское, Балаган, Новопавловка, Алексеевка и Приволье

Редакция сайта ТАСС

Освобождение населенного пункта Приволья © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Группировки войск ВС РФ за минувшую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения СВО, из них два - за последние сутки. Это следует из сводки Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Тихое Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области. <…> Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики. <…> За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области", - говорится в сообщении.