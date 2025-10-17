ТАСС публикует кадры из освобожденного в Днепропетровской области Приволья

На кадрах военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" разворачивают в населенном пункте флаг России

Освобождение населенного пункта Приволья © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного в Днепропетровской области населенного пункта Приволье оказались в распоряжении ТАСС.

На кадрах - объективный контроль поражения техники ВСУ в Приволье. Также на них российские военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" разворачивают в населенном пункте флаг России.