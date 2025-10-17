На Северный флот прибыли новобранцы осеннего призыва

"Молодое пополнение" не будет участвовать в СВО, указали в пресс-службе объединения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Новобранцы осеннего призыва прибыли на службу в главную базу Северного флота город Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В главную базу Северного флота, город Североморск, прибыли команды призывников, поступающих на Северный флот в ходе осеннего призыва граждан на военную службу 2025 года. В числе прибывших призывников - молодые люди из военных комиссариатов Центрального и Ленинградского военных округов. Молодое пополнение, поступающее на Северный флот, не будет задействовано в специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что призывники направляются в пункт приема и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота, где они проходят приемно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе.

В пресс-службе добавили, что на Северный флот также поступают военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, завершившие обучение в военно-учебных центрах Министерства обороны России, в том числе Военно-морского флота.

"Среди них - специалисты беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других востребованных воинских специальностей", - уточнили в пресс-службе.