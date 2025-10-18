Статья

Кто и как ищет без вести пропавших в зоне СВО

Какие шаги нужно предпринять, чтобы получить информацию о родственнике, который находится в зоне боевых действий и долго не выходит на связь

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

Что делать, если ваш близкий человек — военнослужащий в зоне СВО долгое время не выходит на связь? Как установить его местонахождение? ТАСС публикует актуальный регламент поиска без вести пропавших военнослужащих.

Статус и выплаты

Если военнослужащий длительное время не выходит на связь, уточнить его статус можно:

лично посетив любой военный комиссариат вне зависимости от места постановки на воинский учет;

обратиться в Военно-социальный центр Минобороны России или любой региональный филиал фонда "Защитники Отечества", где окажут необходимую помощь;

либо подать электронное обращение на официальном сайте Минобороны России в "Личном кабинете гражданина".

Родственникам необходимо уточнить порядок и последовательность своих действий в ближайшем военном комиссариате. При присвоении военнослужащему статуса "без вести пропавший" члены семьи имеют право на получение денежного довольствия военнослужащего и ежемесячной социальной выплаты детям. Для оформления положенных выплат сотрудники военного комиссариата помогут собрать все соответствующие документы.

Поиск пропавших

Для организации розыска пропавших без вести военнослужащих в Минобороны России создан Главный координационный центр (ГКЦ). Он координирует деятельность рабочих групп в командованиях видами, родами войск, в военных округах и центральных органах военного управления, а также отделов организации розыска и групп поиска непосредственно в зоне СВО. Координационный центр синхронизирует усилия органов исполнительной власти, общественных и волонтерских организаций, задействованных в поиске пропавших.

Сбор информации и поисковые мероприятия ведут отделы организации розыска и поисковые группы во взаимодействии с общественными и волонтерскими движениями, местными органами власти при разборе завалов. Обнаруженные останки погибших военнослужащих эвакуируют, после чего ведется работа по их идентификации.

Затем в этом же координационном центре обобщаются сведения о пропавших военнослужащих с указанием координат мест их пропажи, докладов свидетелей и соответствующих карточек розыска. Эта информация вносится в созданный Единый реестр данных и становится основой для проведения разыскных и поисковых мероприятий.

Идентификация

Идентификация без вести пропавших военнослужащих проводится визуально и по дактилоскопии, но наиболее эффективный способ — генетический тест. Для этого во всех субъектах РФ организован сбор генотипа родственников пропавших без вести военнослужащих. Геном родственника сравнивается с профилями из базы данных ДНК погибших военнослужащих для установления родства. Указанный механизм позволяет достоверно определить личность погибшего.

Чтобы сдать ДНК-тест, необходимо обратиться в любой ближайший военный комиссариат, представители которого направят в военно-лечебное учреждение Минобороны России или филиал фонда "Защитники Отечества". Забор биологического материала в указанных учреждениях ведется бесплатно.

Биологический материал передается в экспертно-криминалистические центры МВД (ЭКЦ МВД) на анализ ДНК, а результаты загружаются в Единую базу данных. Для взаимодействия с членами семей пропавших военнослужащих и их информирования в военных комиссариатах развернуты рабочие группы.

Вся актуальная информация, поступающая в Единый реестр данных ГКЦ, оперативно передается в военкоматы. Сотрудники в течение суток извещают родственников о статусе военнослужащего и порядке дальнейших действий.

Внимание: мошенники и СБУ!

Вся работа по поиску без вести пропавших военнослужащих координируется и организовывается Главным координационным центром Минобороны. Вместе с тем на различных ресурсах в интернете и в социальных сетях размещаются предложения по оказанию помощи в розыске, в том числе платной.

Настоятельно рекомендуется не обращаться к подобным организациям, поскольку персональные данные военнослужащих не могут и никогда не передаются сторонним организациям, а их деятельность может носить мошеннический характер.

Кроме того, спецслужбы Украины постоянно ведут сбор размещенных в публичном доступе личных данных разыскиваемых российских военнослужащих, чтобы в дальнейшем использовать эту информацию для шантажа и запугивания их родственников. Необходимо быть бдительными.