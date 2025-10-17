Над регионами России за два часа уничтожили 29 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за два часа уничтожили 29 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 октября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 - над территорией Воронежской области, 8 - над территорией Белгородской области, 6 - над территорией Брянской области, по 2 - над территориями Волгоградской и Орловской областей и по одному - над территориями Курской и Ростовской областей", - сказали там.